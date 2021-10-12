Пенсионеры хотели выкинуть садовую утварь, но выставили на аукцион и разбогатели

Супруги из Великобритании неожиданно обнаружили, что старьё, много лет хранившееся у них в гараже, стоит очень дорого. Две фигуры сфинксов оказались антиквариатом.



Как пишет 12 октября Mirror, пенсионеры из графства Саффолк на востоке Англии собрались переезжать. Старые украшения для сада, долгое время хранившиеся в гараже, они сначала решили просто выкинуть: в интерьер нового дома они не вписывались. Однако в последнюю минуту передумали и выставили скульптуры на аукцион.



Как выяснилось, два сфинкса, которых супруги когда-то купили за 300 фунтов стерлингов, на самом деле являются историческими артефактами, предположительно, XVIII века стоимостью 200 тысяч фунтов стерлингов. Торги начались с 200 фунтов, но предложения стали сыпаться одно за другим, и в конце концов сфинксы были проданы международной художественной галерее за 195 000 фунтов стерлингов.

