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В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer

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В шведском городе Нючёпинг более ста человек привили вакциной Pfizer от коронавируса с истекшим сроком годности. Об этом 12 октября сообщило РИА Новости, ссылаясь на ответственного за программу вакцинации в регионе Сёрмланд Магнуса Йоханссона.

«Мы не справились с нашим региональным контролем (сроков годности вакцин. — Прим. ред.) и, к сожалению, использовали вакцины из поставки, срок годности которой истек на одиннадцать дней», — сказал чиновник.

По словам Йоханссона, власти региона связались с производителями вакцин Pfizer, чтобы узнать, может ли ситуация повлиять на здоровье тех, кто получил прививку. Таких людей будут информировать об инциденте по телефону или почте. Не исключено, что им предложат пройти процедуру повторно.

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Комментарии (4)

Brevnault
Надо было нашим "Спутником" прививаться. Он вообще не имеет срока годности и каких-либо противопоказаний. Как лист подорожника.
Свободу Лёхе!
Пусть опцию "Дата" на часах глянут, может они за ней просто не следят, смещена на 11 и более дней и, ничего ещё и не просрочено..)
07A
Это только Нючёпинге, а по всей Швеции их, наверно тысячи! Скоро, скоро европейцы побегут в Россию, строить города миллионники в Сибири!!!
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