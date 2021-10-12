В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer

В шведском городе Нючёпинг более ста человек привили вакциной Pfizer от коронавируса с истекшим сроком годности. Об этом 12 октября сообщило РИА Новости, ссылаясь на ответственного за программу вакцинации в регионе Сёрмланд Магнуса Йоханссона.



«Мы не справились с нашим региональным контролем (сроков годности вакцин. — Прим. ред.) и, к сожалению, использовали вакцины из поставки, срок годности которой истек на одиннадцать дней», — сказал чиновник.



По словам Йоханссона, власти региона связались с производителями вакцин Pfizer, чтобы узнать, может ли ситуация повлиять на здоровье тех, кто получил прививку. Таких людей будут информировать об инциденте по телефону или почте. Не исключено, что им предложат пройти процедуру повторно.

