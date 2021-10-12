Не так уж и тяжело. Сбитая пьяным водителем без прав пенсионерка слепнет, но ждет справедливости

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







По медкарте 68-летней пенсионерки эксперт спустя два месяца после ДТП сделал вывод, что ее травмы не тянут на тяжкий вред здоровью. Заключение надолго связало руки следствию, виновника ДТП наказали только скромным штрафом.

Екатерина Потемкина оказалась на капоте Mercedes Benz A160 вечером 19 мая на Пушкинском шоссе. Она шла вдоль дороги к станции, возвращаясь с дачи в Красном Селе, когда пьяный водитель вильнул на встречку, крутанул руль в обратную сторону и сбил ее на обочине. Виновник, сказано в материалах проверки, скрылся с места ДТП.



Как рассказала «Фонтанке» дочь 68-летней женщины Наталья, кто пришел лежащей в канаве маме на помощь и кто вызвал скорую — они до сих пор не знают.

Пенсионерку госпитализировали в НИИ Джанелидзе в сознании, но состояние, следует из экспертизы, было оценено как тяжелое. В больнице она провела почти месяц. По словам Натальи, виновник ДТП передал ее маме записку с извинениями, кто-то несколько раз звонил в приемный покой и интересовался состоянием пациентки.

Несмотря на маневры пьяного водителя и травмы пострадавшей, дело возбуждено не было. Экспертиза состояния пожилой женщины показала только средний вред здоровью. Делали ее по медкарте в бюро судмедэкспертизы комитета по здравоохранению Смольного, закончили спустя два месяца после аварии. Эксперт счел, что «объективными медицинскими данными» не подтверждены указанные врачами больницы ушибы, переломы и разрыв связки.

Сейчас у Потемкиной проблемы со слухом, она теряет зрение, практически не может сама ходить. Как рассказывает ее дочь, пенсионеркой Екатерина Васильевна была очень активной, принимала участие в социально-политической жизни Василеостровского района, а теперь ей нужен отдых каждые 3–4 метра ходьбы.



Родные женщины возили ее по врачам, собирали справки, с помощью адвоката добились проведения повторной комиссионной экспертизы. За это время в возбуждении дела семье отказывали трижды — 264 статья Уголовного кодекса предусматривает состав только в случае тяжкого вреда или смерти потерпевшего. Результаты второй экспертизы готовились полтора месяца.

На каком этапе сейчас находятся материалы проверки в ГУ МВД «Фонтанке» на момент выхода материала не ответили. В телефонном разговоре следователь 12 октября сообщил дочери потерпевшей, что заветное постановление вот-вот будет подписано.

Известно, что за рулем «Мерседеса» был 35-летний Дмитрий Смирнов, машина ему не принадлежит. Семья не отрицает его стремление помочь — единоразово он отдал Потемкиным 50 тысяч, по чекам оплачивал лекарства и прочее.

Судя по базе мировых судей, после аварии в Красном Селе Смирнова привлекли за езду без прав. Как оказалось, петербуржца в 2019 году лишили водительского удостоверения, привычка рулить выпившим с ним минимум два года. На момент ДТП права ему еще не вернули. Судья оштрафовала его на 30 тысяч рублей.



На своей странице «ВКонтакте» Смирнов указал как бывшее место работы УМВД Фрунзенского района, а в решении суда сказано, что он неофициально занимается сборкой мебели. Он также интересуется реконструкцией и знаком, как минимум онлайн, с известными в городе реконструкторами событий времен ВОВ.

Смирнов прочел сообщение корреспондента «Фонтанки», но отвечать на него не стал.

Такая же судьба постигла сообщение в адрес петербуржца, который значится последним владельцем «Мерседеса» и, судя по базе автостраховщиков, вписал Смирнова в полис ОСАГО. Несколько лет назад он выдвигал свою кандидатуру в петербургский парламент, как место работы указывал Петербургский университет МВД.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

