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Такси получило удар в бок на Большевиков, на газоне лежит человек

Серьёзное ДТП произошло вечером 12 октября на проспекте Большевиков у пересечения с улицей Тельмана в Невском районе Петербурга.

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На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» — две разбитые легковые машины и человек, лежащий на газоне.

Очевидцы называют виновником водителя «Мерседеса». «Из того, что я видел: «Мерс» решил проскочить по пр. Большевиков через ул. Тельмана на уже горящий красный, а таксист поворачивал с Большевиков на Тельмана. «Мерс» въехал таксисту в бочину, и последнего откинуло на тротуар», — рассказывает Александр.

Точные обстоятельства ДТП выясняются. По данным «Яндекс.Карт», на улице Тельмана образовалась пробка.

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Комментарии (3)

Семён Лобкотрясов
Таксисты тоже ездят очень небезопасно. Зачем он поехал если машина ему наперекор летит? Из принципа?
266081655
Пытался проскочить на красный... Опять истинно питерский стиль вождения......
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