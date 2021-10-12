Такси получило удар в бок на Большевиков, на газоне лежит человек

На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» — две разбитые легковые машины и человек, лежащий на газоне.
Очевидцы называют виновником водителя «Мерседеса». «Из того, что я видел: «Мерс» решил проскочить по пр. Большевиков через ул. Тельмана на уже горящий красный, а таксист поворачивал с Большевиков на Тельмана. «Мерс» въехал таксисту в бочину, и последнего откинуло на тротуар», — рассказывает Александр.
Точные обстоятельства ДТП выясняются. По данным «Яндекс.Карт», на улице Тельмана образовалась пробка.