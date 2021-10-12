Росприрод больше не надзор. В Петербурге притормозили его лабораторию

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Как стало известно 47news, на днях была приостановлена аккредитация лаборатории Росприроднадзора по Северо-Западу. Эта структура отвечает за все исследования ведомства в Петербурге и Ленобласти.

ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» (ЦЛАТИ) входит в структуру Росприроднадзора.



Фото: printscreen Поделиться Поделиться







Основная задача лаборатории — обеспечить деятельность Росприроднадзора. По сути, это его руки. Исследуются почва, воздух, сточные воды и пробы в акваториях открытых водоёмов. Проводятся химические и биологические анализы более чем по 300 показателям. Рассчитывается ущерб, причиненный загрязнением окружающей среды, проводится оценка воздействия хоздеятельности на природу и прочее, прочее. Например, анализ сточных вод «Водоканала» Петербурга, попадающих в итоге в Неву (крупный контракт на десятки миллионов) или воздействие на окружающую среду мусорных полигонов Ленобласти.



Без результатов исследований Росприроднадзор не может выставить штрафы, выписать предписание об устранении нарушений и приостановить деятельность. Сегодня любая санкция ведомства, опирающаяся на результаты исследований ЦЛАТИ, будет нелегитимна и точно не устоит в суде. Бизнесу новость понравится, но не всему. Коммерческая деятельность лаборатории по оказанию услуг частникам также блокирована. А она немалая — лицензирование, обучение, разработка экологических проектов, ведение экологической отчетности. Без этого деятельность большинства промышленных предприятий невозможна, а по сложности перечисленное сравнимо с бухгалтерией.

По данным 47news, письмо от Росаккредитации поступило в ЦЛАТИ 7 октября (СЗФО/692-НГ). В прикрепленных файлах приказ о приостановке аккредитации, акт документарной проверки от 6 октября, уведомление и предписание.

У приостановки ещё одна сторона — организации, обязанные регулярно представлять результаты исследований в надзорные органы, не смогут этого сделать. Придётся либо ждать, пока лаборатория решит свои проблемы, либо искать альтернативы. Их немного, но есть. Другое дело, что это потребует времени.



Проверки Росаккредитация проводит как плановые, так и по жалобам. Сама структура федеральная с филиалами по округам. Официально называется «Национальная система аккредитации». В её поле зрения — от лабораторий до сертификации продукции.

Отметим, аккредитация приостановлена у головной лаборатории в Петербурге, работающей и на Ленобласть. Говорят, причиной послужила вроде бы незначительная жалоба на некий неправильно оформленный протокол. Всего в ЦЛАТИ входят восемь филиалов с лабораториями в субъектах Северо-Западного округа: в Карелии, Калининграде, Пскове, Архангельске, Великом Новгороде, Вологде, Коми и Мурманске. Теоретически ближайшие из них смогут перехватить вахту у коллег. До Новгорода — 2,5 часа, до Пскова — 5 часов, до Петрозаводска — 6 часов. Но дело в объёмах, возможностях доставки и загрузке на местах. Например, пробы воды могут охлаждаться либо замораживаться и консервироваться. Просто так в багажник не закинешь. Есть вариант отдать объём работ сторонней организации, но для этого ее «область аккредитации» (владение необходимыми методиками) должна совпадать с компетенциями ЦЛАТИ.

По данным 47news, сейчас никакие результаты лаборатория не выдает. Рассматривается вариант передать функции филиалам. Передавать на сторону не планируется.

Руководитель Росприроднадзора по Северо-Западу Михаил Козьминых в разговоре с 47news не смог (или не захотел) комментировать ситуацию. К слову, когда он работал просто председателем комитета по дорожному хозяйству правительства Ленобласти, то был общительнее.

Тем временем в городском «Водоканале» рассказали 47news, что контроль качества сточных вод производится раз в месяц. «Приостановление аккредитации ЦЛАТИ на срок не более одного месяца не повлияет на выполнение производственного экологического контроля на наших объектах, а также на составление годовой отчётности в области охраны окружающей среды, — крайне дипломатично ответили в «Водоканале», всё-таки добавив: — Прорабатываются варианты работы с другими организациями». (Областного Леноблводоканала ситуация не коснётся, договор у него исторически заключён с филиалом ЦЛАТИ в Карелии.)



Все опрошенные чиновники отмечают, что примеров приостановки работы лаборатории Росприроднадзора не было. И опыт не позволяет оценить, сколько понадобится времени на возврат к нормальному режиму.

Ещё один слой рассуждений — от обратного. Мол, если лаборатория работала «криво», значит, и результаты могла выдавать соответствующие. А они затрагивают болезненные материи. От экологических — загрязнения — до бизнеса — те же штрафы.

Напоследок версия конспирологическая, но вполне вероятная. Есть мнение, что проблемы у структуры Росприроднадзора начались в результате попытки подвинуть ЦЛАТИ на рынке. Либо в целом, либо в борьбе за серьезные контракты.

Виктор Смирнов, 47news.ru 47news официально спросил Росприроднадзор по Северо-Западу, что послужило причиной приостановки аккредитации, какие нарушения были найдены, сколько времени понадобится для возобновления работы и как до этого момента будут проводиться исследования, необходимые для выполнения надзорных функций. В пресс-службе ведомсва сообщили, что ответы на вопросы последуют в ближайшее время. С представителями Росаккредитации связаться не удалось. В приёмной ЦЛАТИ обещали передать гендиректору Алексею Сапожникову просьбу связаться с редакцией.

