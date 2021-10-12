В Москве мужчина попытался устроить стрельбу в отделе полиции

50-летний мужчина пришел в отдел полиции по Преображенскому району Москвы с оружием и попытался устроить стрельбу. Об этом сообщили 12 октября вечером в ГСУ СК по столице.



Там уточнили, что мужчина направил пистолет на полицейского, но «произвести выстрел не смог, поскольку его действия были своевременно пресечены и он обезврежен». По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).



Подозреваемого в ближайшее время доставят на допрос в Следственный комитет, расследование инцидента продолжается.

