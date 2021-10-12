FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
71.88р83.09р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Москве мужчина попытался устроить стрельбу в отделе полиции

2
Печать

50-летний мужчина пришел в отдел полиции по Преображенскому району Москвы с оружием и попытался устроить стрельбу. Об этом сообщили 12 октября вечером в ГСУ СК по столице.

Там уточнили, что мужчина направил пистолет на полицейского, но «произвести выстрел не смог, поскольку его действия были своевременно пресечены и он обезврежен». По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Подозреваемого в ближайшее время доставят на допрос в Следственный комитет, расследование инцидента продолжается.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266334411
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается.. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
Local
Конечно же,в состоянии аффекта(это в тренде).
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний