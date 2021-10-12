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Новый регламент Роспотребнадзора: от мазка до получения результата ПЦР-теста пациент не должен ждать более суток

Роспотребнадзор устанавливает новые сроки готовности ПЦР-теста

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В санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавирусной инфекции вносится изменение. Роспотребнадзор устанавливает новые максимальные сроки готовности результатов лабораторных исследований на коронавирус. 24 часа вместо нынешних 48 часов — такое время отводится теперь на период от взятия мазка у пациента до получения им результата ПЦР-теста.

Изменения вносятся в соответствующий пункт санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Анной Поповой в мае прошлого года.

Проект постановления об изменении опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Обсуждение продлится до 26 октября. Изменения вступят в силу с момента опубликования.

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