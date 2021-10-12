Путин назначил выходца из петербургского «Яблока» врио губернатора Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области назначен выходец из Петербурга Михаил Евраев. Соответствующий указ 12 октября подписал Владимир Путин.



Ранее президент принял отставку с этой должности Дмитрия Миронова. Он станет помощником президента — судя по всему, заняв место куратора силовиков Анатолия Серышева (он стал полпредом президента в Сибири).



Михаил Евраев родился в Ленинграде, окончил Ленинградский финансово-экономический институт («ФинЭк»). В 1999 году вступил в партию «Яблоко», стал заместителем председателя партии в Петербурге по экономической политике. В 2004 году вслед за петербуржцем Игорем Артемьевым перешел на работу в Федеральную антимонопольную службу, где трудился до 2012 года. Затем работал замминистра регионального развития, замглавы Минкомсвязи. В 2018-м вернулся в ФАС, но в 2021-м вновь покинул ведомство.

