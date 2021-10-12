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Путин назначил выходца из петербургского «Яблока» врио губернатора Ярославской области

Путин назначил врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева

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Врио губернатора Ярославской области назначен выходец из Петербурга Михаил Евраев. Соответствующий указ 12 октября подписал Владимир Путин.

Ранее президент принял отставку с этой должности Дмитрия Миронова. Он станет помощником президента — судя по всему, заняв место куратора силовиков Анатолия Серышева (он стал полпредом президента в Сибири).

Михаил Евраев родился в Ленинграде, окончил Ленинградский финансово-экономический институт («ФинЭк»). В 1999 году вступил в партию «Яблоко», стал заместителем председателя партии в Петербурге по экономической политике. В 2004 году вслед за петербуржцем Игорем Артемьевым перешел на работу в Федеральную антимонопольную службу, где трудился до 2012 года. Затем работал замминистра регионального развития, замглавы Минкомсвязи. В 2018-м вернулся в ФАС, но в 2021-м вновь покинул ведомство.

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Комментарии (1)

265055770
В смысле выходца? И из Яблока ушел, и из Питера ушел? И от бабушки, и от дедушки?
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