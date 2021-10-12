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Регионам грозят «инструменты понуждения» при срыве мусорной реформы

Некоторые российские регионы могут завершить реформу по обращению с отходами только к 2030 году

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«Мы с коллегами сейчас вырабатываем отдельные инструменты помощи и где-то даже понуждения», — цитирует заявление вице-премьера Виктории Абрамченко 12 октября РБК.

По словам Абрамченко, почти половина субъектов РФ смогут завершить мусорную реформу к 2024 году, однако часть только к 2030-му. Вице-премьер также отметила 13 регионов лидеров, среди которых Подмосковье, Калининград и Мурманская область. Абрамченко добавила, они смогут рассчитывать на «дополнительную поддержку из федерального центра».

С 2019 года за всю работу, от забора до утилизации отходов, в регионах должны начать отвечать выбранные мусорные операторы. Их задача — увеличить процент переработки отходов, разобраться с незаконными свалками и наладить раздельный сбор. Оплачивают это жители. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) перестал быть жилищной услугой и входить в состав платы за содержание жилого помещения. В 2019 году сбор средств вместо поквартирного стал подушевым и проявился отдельной строкой в квитанциях.

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