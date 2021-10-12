Об изменениях маршрутов общественного транспорта в Петербурге расскажет чат-бот

Пассажиры наземного общественного транспорта в Петербурге смогут оперативно узнавать об изменениях в работе нужных маршрутов с помощью бота в Telegram. Об этом 12 октября сообщает городской комитет по транспорту.



Чат-бот spbtransport_bot в Telegram будет сообщать информацию только о тех маршрутах, которые интересны пользователю. Чтобы начать им пользоваться, нужно подписаться на бот, выбрать нужный вид транспорта, а затем через запятую перечислить номера интересующих маршрутов. Если в трассе какого-либо из этих маршрутов произойдут изменения, бот пришлет сообщение.