СКА отдал в «Сибирь» двух хоккеистов. И получил взамен Зыкова

Хоккейные клубы СКА и «Сибирь» обменялись хоккеистами, сообщили на официальном сайте армейцев с Невы 12 октября. В команду из Новосибирска отправляются форварды Владислав Каменев и Егор Спиридонов, взамен к армейцам переходят права на бронзового призера молодежного чемпионата мира, нападающего Валентина Зыкова.
В результате обмена в «Сибирь» переходят Владислав Каменев и Егор Спиридонов, к армейцам переходят права на бронзового призера молодежного чемпионата мира, нападающего Валентина Зыкова. С ним будет подписано соглашение до конца сезона 2021/22https://t.co/ekyfrgCLTJ pic.twitter.com/osQM2x8lgL— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 12, 2021
С Зыковым будет подписано соглашение до конца сезона-2021/22.
Валентин Зыков — уроженец Санкт-Петербурга. С 2012 года играл в Северной Америке в разных лигах: в НХЛ за «Каролину», а также «Эдмонтон» и «Вегас» провел 55 матчей и набрал 17 (7+10) очков. В феврале 2021 года принял решение продолжить карьеру в шведском «МОДО». В 2014 году вместе с российской сборной выиграл бронзу молодежного чемпионата мира.