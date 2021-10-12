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СКА отдал в «Сибирь» двух хоккеистов. И получил взамен Зыкова

Каменев и Спиридонов перешли из СКА в «Сибирь»

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Хоккейные клубы СКА и «Сибирь» обменялись хоккеистами, сообщили на официальном сайте армейцев с Невы 12 октября. В команду из Новосибирска отправляются форварды Владислав Каменев и Егор Спиридонов, взамен к армейцам переходят права на бронзового призера молодежного чемпионата мира, нападающего Валентина Зыкова.

С Зыковым будет подписано соглашение до конца сезона-2021/22.

Валентин Зыков — уроженец Санкт-Петербурга. С 2012 года играл в Северной Америке в разных лигах: в НХЛ за «Каролину», а также «Эдмонтон» и «Вегас» провел 55 матчей и набрал 17 (7+10) очков. В феврале 2021 года принял решение продолжить карьеру в шведском «МОДО». В 2014 году вместе с российской сборной выиграл бронзу молодежного чемпионата мира.

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