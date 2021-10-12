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В интернете учили, как правильно давать взятку. Петербургский суд лайфхак не оценил

Кировский райсуд Петербурга признал запрещенной интернет-инструкцию о даче взяток

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Кировский райсуд Петербурга удовлетворил иск 301-й военной прокуратуры гарнизона к Роскомнадзору. Зампрокурора просил заблокировать сайт с инструкциями, как правильно давать взятки, сообщает 12 октября объединенная пресс-служба городских судов.

Истец указал, что на сайте объяснялось, какие есть способы дачи взяток, в каких обстоятельствах это лучше делать и как избежать наказания. Просмотреть эту информацию свободно мог любой пользователь.

Суд счел, что такой контент «пропагандирует и демонстрирует возможность совершения уголовно наказуемых деяний, создает видимость ухода от ответственности за совершение противоправных действий, создает условия подстрекательства и пособничества в совершении преступлений, чем подрывает конституционный строй и авторитет РФ».

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