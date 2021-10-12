Вице-премьер Абрамченко: Экологическая революция все ближе, но не хватает 722 тысяч мусорных бачков

На Российском экологическом форуме, который проходит 12 — 13 октября в Московской области, Виктория Абрамченко заявила о том, что в России готовится экологическая революция.



По словам вице-премьера, которые приводит ТАСС, она станет результатом создания экономики замкнутого цикла до 2030 года. При этом Абрамченко отметила, что бизнес всячески сопротивляется нововведениям, например о регулировании вторичных отходов и расширенной ответственности производителей.



При этом на создание экономики замкнутого типа правительство готово выделить 10,6 млрд рублей.

