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Негосударственные театры Петербурга соберутся на Втором передвижном фестивале

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С 15 по 17 октября на территории «Люмьер-холла» пройдёт Второй передвижной фестиваль негосударственных театров Санкт-Петербурга.

спектакль «Соsmo», Уличный театр АспектР
спектакль «Соsmo», Уличный театр АспектРФото: negostheater.ru/
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В числе участников неоднократные обладатели Высшей национальной театральной премии «Золотая маска», петербургской театральной премии «Золотой софит» и т. п. — Театральная лаборатория Яны Туминой, «Кукольный формат», Karlsson Haus, «Открытое пространство», «Цехъ», Театро ди Капуа, Pop-up Театр, театр «За Черной речкой» и многие другие. В программу включены постановки и молодых питерских театральных команд.

В день открытия фестиваля покажут два спектакля — «Мейерхольд» (16+) Романа Габриа и «Балбесы» (12+) Ивана Стависского.

На афише второго дня — десять названий. Постановки рассчитаны почти на все возрасты — от малышей («С НА МИ», театр «Цехъ», 3+) до подростков («Сашины сказки», театр Vokrug, 12+), «Мой друг Коала», Театр Karlsson Haus) и всех совершеннолетних («Сибирь», Театр ненормативной пластики, 18+).

<b class="_">«Сашины сказки»</b>, театр Vokrug
«Сашины сказки», театр VokrugФото: negostheater.ru/
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В последний день фестиваля покажут восемь работ. Малыши смогут увидеть «Козявочку» (4+, Театр «Кот Вильям»), «Ха-ха, или Домик с сюрпризом» (4+, театр «Тормашки») и «Крыша ехала домой» (3+, театр ТриЧетыре). Для подростковой аудитории и всех, кто старше, предназначены 4 постановки: от Лаборатории любовных писем (12+) Pop-up Театра до «Птифуров» (12+) театра КУКФО.

А завершится фестиваль уличным спектаклем «Astrum Natale»(16+) Театральной лаборатории Яны Туминой, который предварит показ тизера «Живого» (16+) — его премьера состоялась в июне на Новой сцене Александринского театра.

«Astrum Natale» Театральной лаборатории Яны Туминой
«Astrum Natale» Театральной лаборатории Яны ТуминойФото: negostheater.ru
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Также 16 и 17 октября зрителей ждут представления Уличного театра АспектР (спектакль «Соsmo») и Уличного театра СоЛу (спектакль «Нашествие енотов»)

Подробная программа — на сайте фестиваля.

Наталия Эфендиева

спектакль «Соsmo», Уличный театр АспектР
спектакль «Соsmo», Уличный театр АспектРФото: negostheater.ru/
<b class="_">«Сашины сказки»</b>, театр Vokrug
«Сашины сказки», театр VokrugФото: negostheater.ru/
«Astrum Natale» Театральной лаборатории Яны Туминой
«Astrum Natale» Театральной лаборатории Яны ТуминойФото: negostheater.ru

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