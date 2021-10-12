Негосударственные театры Петербурга соберутся на Втором передвижном фестивале

С 15 по 17 октября на территории «Люмьер-холла» пройдёт Второй передвижной фестиваль негосударственных театров Санкт-Петербурга.

В числе участников неоднократные обладатели Высшей национальной театральной премии «Золотая маска», петербургской театральной премии «Золотой софит» и т. п. — Театральная лаборатория Яны Туминой, «Кукольный формат», Karlsson Haus, «Открытое пространство», «Цехъ», Театро ди Капуа, Pop-up Театр, театр «За Черной речкой» и многие другие. В программу включены постановки и молодых питерских театральных команд.

На афише второго дня — десять названий. Постановки рассчитаны почти на все возрасты — от малышей ( «С НА МИ» , театр «Цехъ», 3+) до подростков ( «Сашины сказки» , театр Vokrug, 12+), «Мой друг Коала» , Театр Karlsson Haus) и всех совершеннолетних ( «Сибирь» , Театр ненормативной пластики, 18+).

В день открытия фестиваля покажут два спектакля — «Мейерхольд» (16+) Романа Габриа и «Балбесы» (12+) Ивана Стависского.

В последний день фестиваля покажут восемь работ. Малыши смогут увидеть «Козявочку» (4+, Театр «Кот Вильям»), «Ха-ха, или Домик с сюрпризом» (4+, театр «Тормашки») и «Крыша ехала домой» (3+, театр ТриЧетыре). Для подростковой аудитории и всех, кто старше, предназначены 4 постановки: от Лаборатории любовных писем (12+) Pop-up Театра до «Птифуров» (12+) театра КУКФО.



А завершится фестиваль уличным спектаклем «Astrum Natale»(16+) Театральной лаборатории Яны Туминой, который предварит показ тизера «Живого» (16+) — его премьера состоялась в июне на Новой сцене Александринского театра.

