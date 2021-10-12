Многодетная мать из Колпино заплатит за избиение полицейского в 10 раз больше, чем проститутка с Софийской улицы

Было установлено, что ночью 16 июля женщина, будучи пьяной, хулиганила на Павловской улице. В ответ на законные требования патрульного она толкнула сотрудника ППСП в грудь, а затем дала пощёчину. Суд установил, что обвиняемая ранее не была судима, признала вину и раскаялась. На работе её характеризуют положительно, к тому же дома у неё четверо несовершеннолетних детей.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.



Днём ранее «Фонтанка» писала, что Фрунзенский районный суд оштрафовал ночную бабочку на 1500 тысячи рублей за удар по помощнику дежурной части.

