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Ой, мне же налево. В Красном Селе на видео попало ДТП, где спасительную роль сыграли сантиметры

Ребёнок избежал травм в ДТП в Петербурге благодаря детскому креслу

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Считанные сантиметры сыграли роль в ДТП, случившемся днём 12 октября в Красном Селе. Столкновение попутных машин и везение встречной сняла на видео камера наружного наблюдения. Также повезло малышу: он остался невредим.

Как сообщает паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» во «ВКонтакте», водитель «Хёндэ Соляриса», подъезжая к перекрёстку улиц Освобождения и Спирина, решил повернуть налево и не убедился в безопасности манёвра. При этом он ехал между полосами. Двигавшийся в левом ряду серебристый «Опель» поворачивать не собирался. Они сошлись бортами, у одной из машин, видимо, вырвало зеркало. «Опель» чудом разминулся со встречным автомобилем — их отделяли сантиметры.

В «Опеле» находился маленький ребёнок. Его везли в детском удерживающем устройстве, и он не пострадал — ни при ударе, ни при резком торможении, отмечают в «Коллапсе».

«После аварии, через несколько минут, водитель автомашины «Солярис» зачем-то немного подвинул машину, чтобы стояла ровнее. А ещё не стал выставлять знак аварийной остановки, в отличие от пострадавшего водителя «Опеля». На место уже примчались инспекторы Красносельского ГИБДД и оформляют ДТП», — добавляют в паблике.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

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Комментарии (2)

KOHTPASPB
развернуться чтоль хотел?
214384043
Ровнее поставил, чтобы сказать, что ехал прямо, а в него слева въехали.
Не могу рассмотреть, мигал ли поворотник
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