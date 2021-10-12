Ой, мне же налево. В Красном Селе на видео попало ДТП, где спасительную роль сыграли сантиметры

Считанные сантиметры сыграли роль в ДТП, случившемся днём 12 октября в Красном Селе. Столкновение попутных машин и везение встречной сняла на видео камера наружного наблюдения. Также повезло малышу: он остался невредим.



Как сообщает паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» во «ВКонтакте», водитель «Хёндэ Соляриса», подъезжая к перекрёстку улиц Освобождения и Спирина, решил повернуть налево и не убедился в безопасности манёвра. При этом он ехал между полосами. Двигавшийся в левом ряду серебристый «Опель» поворачивать не собирался. Они сошлись бортами, у одной из машин, видимо, вырвало зеркало. «Опель» чудом разминулся со встречным автомобилем — их отделяли сантиметры.