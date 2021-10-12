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Попова: На Петербург и столицу приходится треть всех заболевших COVID-19

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Глава Роспотребнадзора рассказала о заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

«33 % всех заболевших за прошедшую неделю — это столичный регион и Санкт-Петербург. Это максимальный удельный вес», — заявила 12 октября Анна Попова во время заседания оперативного штаба по борьбе с пандемией, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, рост заболеваемости в РФ наблюдается уже 4 недели. 77 субъектов РФ сейчас находятся «в фазе роста».

В целях противодействия COVID-19 в некоторых субъектах усилен контроль и введены ограничения.

За последние сутки в Петербурге выявили 2 158 случаев коронавируса, а в Москве — 4 699. Всего за день в РФ насчитали 28 190 новых заболевших.

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Комментарии (10)

Алекс81
Прививку сделал. Чувствую себя нормально. Единственное, почему-то очень стало хотеться проголосовать за единую Россию и Путина, хотя я в России-то не живу…
Алексей Иванов
Печально конечно. Но, надеюсь, половину волны уже прошли.
sakorol
Q Код спасет от эпидемии
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