Попова: На Петербург и столицу приходится треть всех заболевших COVID-19

Глава Роспотребнадзора рассказала о заболеваемости коронавирусом в Петербурге.



«33 % всех заболевших за прошедшую неделю — это столичный регион и Санкт-Петербург. Это максимальный удельный вес», — заявила 12 октября Анна Попова во время заседания оперативного штаба по борьбе с пандемией, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По ее словам, рост заболеваемости в РФ наблюдается уже 4 недели. 77 субъектов РФ сейчас находятся «в фазе роста».



В целях противодействия COVID-19 в некоторых субъектах усилен контроль и введены ограничения.

