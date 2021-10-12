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В Купчино парень катал двух девчонок с ветерком, пока не вмешалась полиция

На Будапештской с погоней останавливали «КИА Рио»

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На четыре административных дела накатал 27-летний петербуржец девушек по Купчино.

Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, около пяти утра наряд ДПС заметил у дома 74, корпус 1, по Будапештской улице странно передвигавшийся автомобиль «КИА Рио». Требования об остановке водитель машины проигнорировал и рванул от Дунайского проспекта к улице Ярослава Гашека. У дома 89, корпус 1, по Будапештской «КИА» свернула во двор, но проехала мало, воткнувшись в припаркованный у дома 28, корпус 2, по Купчинской улице «Рено Сандеро».

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За рулем автомобиля был 27-летний житель Петербурга, а пассажирками у него были 22-летняя и 17-летняя девушки. Всех доставили в отдел полиции, так как никаких документов при себе у троицы не было.

В отношении водителя составили протоколы за неостановку машины по требованию сотрудника полиции, за то, что не был пристегнут ремнем безопасности, за нарушения правил обгона и нарушения ПДД при движении. Девушки отделались одним протоколом об административном нарушении.

Водителя также отвезли на медосвидетельствование. Он оказался трезв.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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