В Купчино парень катал двух девчонок с ветерком, пока не вмешалась полиция

Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, около пяти утра наряд ДПС заметил у дома 74, корпус 1, по Будапештской улице странно передвигавшийся автомобиль «КИА Рио». Требования об остановке водитель машины проигнорировал и рванул от Дунайского проспекта к улице Ярослава Гашека. У дома 89, корпус 1, по Будапештской «КИА» свернула во двор, но проехала мало, воткнувшись в припаркованный у дома 28, корпус 2, по Купчинской улице «Рено Сандеро».

За рулем автомобиля был 27-летний житель Петербурга, а пассажирками у него были 22-летняя и 17-летняя девушки. Всех доставили в отдел полиции, так как никаких документов при себе у троицы не было.



В отношении водителя составили протоколы за неостановку машины по требованию сотрудника полиции, за то, что не был пристегнут ремнем безопасности, за нарушения правил обгона и нарушения ПДД при движении. Девушки отделались одним протоколом об административном нарушении.



Водителя также отвезли на медосвидетельствование. Он оказался трезв.

