Домушник, прыгнувший на полицейских из окна с топором под Петербургом, получил пулю в ягодицу

Как сообщает 12 октября издание 47news, рандеву случилось в ночь с 10 на 11 октября на улице Старой в поселке Лосево. В полицию поступил сигнал от очевидцев о том, что кто-то забрался в частное строение. Когда наряд прибыл в поселок, то обнаружил в доме мужчину, который выбрасывал хозяйские вещи из окна второго этажа. Увидев полицейскую машину, вор заперся в комнате второго этажа. А потом попытался сбежать, выпрыгнув из окна.



Когда он приземлился, то сотрудники МВД увидели в руках у него топор, с которым домушник пошел на силовиков. Полицейский сначала сделал два выстрела в воздух, а потом выстрелил в мужчину. Пуля попала тому в ягодицу. С ранением вора госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.

