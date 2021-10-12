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Домушник, прыгнувший на полицейских из окна с топором под Петербургом, получил пулю в ягодицу

В Лосево полицейским пришлось стрелять в вора, который угрожал им топором

Следственный комитет Ленобласти готовится возбудить уголовное дело по статье о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов» после встречи приозерских полицейских с вооруженным топором домушником.

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Как сообщает 12 октября издание 47news, рандеву случилось в ночь с 10 на 11 октября на улице Старой в поселке Лосево. В полицию поступил сигнал от очевидцев о том, что кто-то забрался в частное строение. Когда наряд прибыл в поселок, то обнаружил в доме мужчину, который выбрасывал хозяйские вещи из окна второго этажа. Увидев полицейскую машину, вор заперся в комнате второго этажа. А потом попытался сбежать, выпрыгнув из окна.

Когда он приземлился, то сотрудники МВД увидели в руках у него топор, с которым домушник пошел на силовиков. Полицейский сначала сделал два выстрела в воздух, а потом выстрелил в мужчину. Пуля попала тому в ягодицу. С ранением вора госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.

По данным издания, вором оказался 48-летний нелегальный мигрант.

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Комментарии (9)

SERGEY111
Теперь будет вполне легальный мигрант , а по выходу из этой заварушки полноправным гражданином .
Игoрь
Интересно, они стреляли в него еще в полете или после того, как он грохнулся на землю?
кто-то страшный
Отпустить, наградить. Царь сказал надо больше мигрантов - значит надо больше. А труд все по-разному понимают. Такое у него видение, значит.
культурная особенность.
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