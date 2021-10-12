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Во Всеволожске гаишника сбил квадроцикл

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Следователи устанавливают обстоятельства ДТП во Всеволожском районе Ленобласти, в ходе которого сотрудника полиции сбил квадроцикл. Об этом 12 октября со ссылкой на правоохранительные органы сообщает 47news.

Накануне на улице Пушкинской во Всеволожске квадроцикл наехал на инспектора ГИБДД. Скорость, по всей видимости, была приличная, так как гаишника госпитализировали с места аварии.

Проверку проводит СУ СК по Ленобласти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

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Комментарии (3)

265834414
А,что творится в Шапках. по ул. Советская что только не носится и квадроциклы и мотоциклы и мопеды и всякие мелкие мокаки . все без глушителей, шум ужасный
262224921
Так всё-таки гаишника или гибэдэдэшника?
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