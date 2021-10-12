«Единственно верный сценарий». QR-коды добрались до Карелии

Власти Карелии решили с 15 октября ввести QR-коды для посещения кафе, музеев, кино и фитнес-центров.

С 15 октября в Карелии начинает действовать система QR-кодов. Это значит, что при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 3 дня, — сообщил 12 октября глава региона Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Парфенчикова, новые правила будут касаться кафе, музеев, кинотеатров, фитнес-центров или бассейнов. QR-код будут требовать и от туристов при заселении в гостиницы.

