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«Единственно верный сценарий». QR-коды добрались до Карелии

Система QR-кодов вводится в Карелии с 15 октября

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Власти Карелии решили с 15 октября ввести QR-коды для посещения кафе, музеев, кино и фитнес-центров.

С 15 октября в Карелии начинает действовать система QR-кодов. Это значит, что при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 3 дня, — сообщил 12 октября глава региона Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Парфенчикова, новые правила будут касаться кафе, музеев, кинотеатров, фитнес-центров или бассейнов. QR-код будут требовать и от туристов при заселении в гостиницы.

Глава региона посетовал, что в Карелии наблюдается рост заболеваемости COVID-19. «Думаю, всем понятно, что непрекращающаяся пандемия диктует единственно верный сценарий — мобилизоваться и усилить борьбу с коронавирусом», — заметил Парфенчиков.

С начала пандемии в Карелии выявили 68 600 заболевших COVID-19.

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Комментарии (5)

264527831
Видно, что это ангажированная компания губернаторов с целью отчетности, никакого отношения к здоровью граждан она не имеет, чиновники совершают должностные преступления в ограничении граждан при отсутствии ЧС, вместо того, чтобы нормально оказывать медицинскую помощь.
zzz34
«Единственно верный сценарий оставить людей в покое
266171949
А в транспорте и на работе у людей вируса нет?
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