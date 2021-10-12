Вандалы разрисовали свастикой лагерь «советских войск» под Рощино.

Как сообщает 12 октября издание 47news, злоумышленники похозяйничали в лагере, где традиционно останавливаются «бойцы Красной армии». По словам начальника поискового отряда «Озерный» Сергея Загацкого, вандалы нанесли фашистскую символику на столе и на информационных щитах. На них был текст на русском и финском языках. Так вот пострадала в основном часть на иностранном языке.

Лагерь находится неподалеку от мемориала в честь танкистов Николая Фатеева и Юрия Харитоновского, которые погибли в бою у Куутерселькя в июне 1944 года. В сентябре плакат на нем обливали краской, а до этого его и вовсе срывали с креплений.



Областной СК тогда же возбудил дело по статье «уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, стел и обелисков».

