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Вандалы разрисовали свастикой лагерь «советских войск» под Рощино.

Информационный щит на стоянке реконструкторов в Рощино испортили вандалы

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Лесную стоянку под Рощино — место постоянного сбора реконструкторов, которые восстанавливают баталии времен ВОВ, посетили вандалы.

Как сообщает 12 октября издание 47news, злоумышленники похозяйничали в лагере, где традиционно останавливаются «бойцы Красной армии». По словам начальника поискового отряда «Озерный» Сергея Загацкого, вандалы нанесли фашистскую символику на столе и на информационных щитах. На них был текст на русском и финском языках. Так вот пострадала в основном часть на иностранном языке.

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Лагерь находится неподалеку от мемориала в честь танкистов Николая Фатеева и Юрия Харитоновского, которые погибли в бою у Куутерселькя в июне 1944 года. В сентябре плакат на нем обливали краской, а до этого его и вовсе срывали с креплений.

Областной СК тогда же возбудил дело по статье «уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, стел и обелисков».

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Комментарии (7)

Gary
Очень возможно, что тот, кто это сделал, никогда ничего не делал своими руками и не знает цену труду. А уж о памяти я умолчу.
И для тех, кто забыл некоторые страницы истории, напомню: В самом конце войны, финны если и не стали нашими союзниками, то воевали против немцев. Освобождали северную Финляндию от фашистов.
07A
На надписи на финском языке нанесли свастику-опознавательный знак финской армии того периода.
lamer
Вот такая она - свобода творчества. Надругаться над памятью наших дедов - это модно, молодежно, прикольно.
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