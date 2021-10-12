Комплексные решения для городов обсудят урбанисты, социологи и IT-разработчики на конференции In the City в Петербурге

Третья международная конференция о технологиях в городе In the City пройдет 30 октября в Петербурге. Обсуждать комплексные решения для городов будут как онлайн с участием зарубежных спикеров, так и на очных дискуссиях с российскими специалистами в Центре цифровой трансформации «Цифергауз», недавно открывшемся в Петербурге. Организаторами выступают Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и программа социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». В 2021 году конференция посвящена разработчикам комплексных решений для городов: социальным исследователям, дата-урбанистам, дизайнерам, представителям городских бизнесов и IT-разработчикам.

Программа разделена на пять тематический сессий, каждая из которых посвящена ключевым векторам применения технологий в городской среде. Так, на сессии «Новые модели управления городом: эксперименты с помощью технологий» международные эксперты — архитектор, основатель Dark Matter Labs Инди Джохар, директор по исследованиям National Center of Scientific Research (CNRS) Примавера де Филиппи и архитектор, содиректор программы The Terraforming Николай Бояджиев — расскажут, как технологии и эксперименты помогают менять модели управления в городах. Также в онлайн-формате пройдет дискуссия «Платформы краудсорсинга: роль людей в городских изменениях». То, как цифровые технологии создают возможности для участия жителей в городских процессах, обсудят исследователь City interaction lab, CRI Люба Бауэр, интерактивный дизайнер Public Digital Innovation Space Шу Янг Лин и руководитель ML направления лаборатории «Искусственный интеллект для городов» КБ «Стрелка» Арсений Плюснин. Первая очная панельная дискуссия в «Цифергаузе» посвящена тому, как технологии и дизайн цифровых продуктов влияют на облик города. На секции «Дизайнер будущего: кто создает цифровую реальность в городах» выступят Даша Насонова, основательница студии разработки видеоигр Adagia, сокуратор проекта павильона РФ на XVII Венецианской архитектурной биеннале — «Open»; Олег Юсупов, сооснователь и генеральный директор технологической компании PHYGITALISM; Анастасия Маркитан, руководитель коммуникационных проектов «Яндекс.Карт»; Денис Запорожан, дизайн-директор по продуктам и коммуникациям компании «Газпром нефть», и Ильдар Якубов, художник, куратор, преподаватель в области новых медиа.