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Пьяный отставной подполковник милиции избил действующего в Красноярском крае

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В Красноярском крае сотрудник милиции в отставке дебоширил в общественном месте и наткнулся на непонимание бывшего коллеги. Теперь ему грозит срок. Об этом 12 октября сообщает NGS24.RU.

По данным издания, инцидент произошел 4 октября в городе Уяр. Подполковник полиции заметил в центральном парке нетрезвого 65-летнего мужчину и сделал ему замечание за то, что тот кричал. Вместо того чтобы успокоиться, нарушитель начал материться и набросился на стража порядка с кулаками. Полицейский получил сотрясение.

Хулигана задержали. Позже выяснилось, что он — бывший сотрудник полиции Железногорска в отставке и тоже имеет звание подполковника. Мужчину арестовали на двое суток за распитие спиртного в общественном месте. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

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Комментарии (2)

07A
Все по чесноку, когда дед был уже подполом, молодой еще был сержантом! Субординация, мать ети!
-4°
Есть ещё ягоды в ягодицах!👍👍👍
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