Пьяный отставной подполковник милиции избил действующего в Красноярском крае

В Красноярском крае сотрудник милиции в отставке дебоширил в общественном месте и наткнулся на непонимание бывшего коллеги. Теперь ему грозит срок. Об этом 12 октября сообщает NGS24.RU.



По данным издания, инцидент произошел 4 октября в городе Уяр. Подполковник полиции заметил в центральном парке нетрезвого 65-летнего мужчину и сделал ему замечание за то, что тот кричал. Вместо того чтобы успокоиться, нарушитель начал материться и набросился на стража порядка с кулаками. Полицейский получил сотрясение.

