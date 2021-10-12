«Сами в шоке». Жителям якутских сел еду сбрасывают с самолетов

В Якутии придумали необычный способ доставки продуктов в труднодоступные населенные пункты. Овощи сбрасывают с самолетов на парашюте.
Таким способом еда «прилетает», в том числе, жителям поселков Оленегорск, Русское Устье, Нычалах и Чкалов. Как пишет издание NewsYkt, обычно грузы доставляют на баржах, но сейчас выходить на воду уже опасно. В период неблагоприятных погодных условий продукты привозили на вертолетах, однако в этот раз что-то пошло не так.
«Проблема с доставкой овощей существует не первый год. Весной этого года к нам приезжала представитель «Якутоптторга», которая сказала, что предприятие само решит проблему с доставкой. Сейчас мы узнали, что овощи к нам прилетят по воздуху, на самолете Ан-2. Но из-за отсутствия взлетно-посадочной полосы в Оленегорске нам предлагают сбросить продукты на парашютах. Мы сначала решили, что они так шутят, ведь груз порывом ветра может сдуть в лес или он рассыплется при падении. Тогда овощи потеряют товарный вид или совсем превратятся в кашу», — сказала глава поселка Оленегорск Галина Кривошапкина.
Свое удивление не скрывает руководство и других районов, которым приходится «ловить» продукты с неба.
«Мы сами в шоке от выбранной методики. Это подведомственное предприятие минсельхоза — «Якутоптторг». Первый раз так. Всегда доставка осуществлялась вертолётом Ми-8, но не сбрасывали. Тем более в условиях отрицательных температур. У нас-то уже лёд на реках стал — на этой неделе минус 20 будет. Мы спрашивали: почему такой вид доставки? Ответили, что на этот раз подрядная организация имеет только самолёты Ан-2», — цитирует 12 октября главу Аллаиховского улуса Якова Елисеева издание «Подъем».
По его словам, в село доставили только картошку, скоро должны «десантировать» капусту, лук, свеклу. Чиновник опасается, что фрукты жителям тоже будут сбрасывать с самолета.
Елисеев говорил NewsYkt, что самолеты прилетали в село и раньше, но вместо шасси у них были лыжи, они приземлялись на замерзшие озера.