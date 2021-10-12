«Фабрика», которая делала солдат и офицеров в Горелово «атлетическими трудоголиками», привела двух бывших военнослужащих в колонию

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 12 октября, ныне прапорщик запаса Василий Якубовский в июле 2019 года служил в Горелово и исполнял обязанности оператора отделения ресурсного обеспечения. Он имел доступ к программе, в которую вносятся данные о надбавках для военнослужащих. Решив улучшить свое материальное обеспечение в период с июля 2019 года по декабрь 2020 года, он через чужой аккаунт начислил себе надбавок в размере около 600 тысяч рублей за сдачу нормативов по физической подготовке на высший квалификационный уровень и за якобы имеющиеся не отгулянные сутки отдыха.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении двух прапорщиков, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Обогатившись без последствий, он уговорил товарища, прапорщика Егора Зарубина, найти среди военнослужащих желающих «заработать» таким же образом. Всего за тот же период он осчастливил 20 товарищей на 6,8 млн рублей в общей сложности.



Суд наказал Якубовского реальным сроком на 1,5 года в колонии общего режима. А также штрафов в 150 000 рублей. Зарубину тоже придется отсидеть год в колонии. Обоих взяли под стражу в зале суда



С обоих суд также взыскал в солидарном порядке 1,3 млн рублей.

