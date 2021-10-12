«Пользователи сбиты с толку и ищут ответы». Instagram пообещал оповещать о новых сбоях

«Мы тестируем новую функцию, которая будет уведомлять вас в ленте, когда у нас возникнет сбой или техническая проблема, а также когда она будет решена», — сообщается 12 октября в блоге Instagram.



В сообщении соцсети уточняется, что уведомление будет приходить каждый раз, когда пользователи «сбиты с толку и ищут ответы».



Сначала новая функция будет доступна только в США. Если она себя зарекомендует, то позже ее распространят и на другие страны.



4 октября по всему миру случился сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Накануне, 11 октября, Instagram опять перестал функционировать.

