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«Пользователи сбиты с толку и ищут ответы». Instagram пообещал оповещать о новых сбоях

Социальная сеть Instagram вводит новую функцию оповещения о сбоях в работе сервиса

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«Мы тестируем новую функцию, которая будет уведомлять вас в ленте, когда у нас возникнет сбой или техническая проблема, а также когда она будет решена», — сообщается 12 октября в блоге Instagram.

В сообщении соцсети уточняется, что уведомление будет приходить каждый раз, когда пользователи «сбиты с толку и ищут ответы».

Сначала новая функция будет доступна только в США. Если она себя зарекомендует, то позже ее распространят и на другие страны.

4 октября по всему миру случился сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Накануне, 11 октября, Instagram опять перестал функционировать.

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