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Петербургского бизнесмена избили в парадной. Зайти в свою квартиру он смог, только взломав дверь

Петербургского бизнесмена избили и ограбили в парадной на проспекте Маршала Блюхера

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Двух грабителей ищут в Красногвардейском районе. Он избили в парадной петербургского бизнесмена и обчистили его карманы.

Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, накануне около половины восьмого вечера в полицию обратился 32-летний генеральный директор одной из петербургских компаний. Он сообщил, что на него в парадной дома на проспекте Маршала Блюхера напали двое. Они избили мужчину, а потом забрали у него 40 тысяч, паспорт, ключи от квартиры и машины, а также мобильный телефон.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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