Петербургского бизнесмена избили в парадной. Зайти в свою квартиру он смог, только взломав дверь

Двух грабителей ищут в Красногвардейском районе. Он избили в парадной петербургского бизнесмена и обчистили его карманы.



Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, накануне около половины восьмого вечера в полицию обратился 32-летний генеральный директор одной из петербургских компаний. Он сообщил, что на него в парадной дома на проспекте Маршала Блюхера напали двое. Они избили мужчину, а потом забрали у него 40 тысяч, паспорт, ключи от квартиры и машины, а также мобильный телефон.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

