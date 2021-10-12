Хитрый фанат тонировки попытался обмануть суд в Петербурге. Не вышло

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 12 октября, в начале июля «Вольво» Смирнова в Красногвардейском районе остановил инспектор ДПС Гуров и потребовал снять тонировочную плёнку, которая пропускала недостаточно света. В начале октября петербуржца на улице Маршала Говорова остановил инспектор ДПС Мальченко, который увидел, что тонировка всё ещё на месте.

Кировский районный суд привлёк к административной ответственности Никиту Смирнова за неповиновение сотруднику полиции, который распорядился содрать тонировку со стекол машины.

Смирнов вину не признал и объяснил, что сразу же исполнил требование полицейского в ООО «Свистач», а 15 августа вновь затонировал передние боковые стекла там же. К сожалению, автовладелец смог предоставить суду только заказ-наряд. Акты выполненных работ и чеки Смирнов не нашёл.



Суд признал довод несостоятельным, направленным на избежание ответственности за содеянное, и оштрафовал Смирнова на 4 000 рублей.

