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Хитрый фанат тонировки попытался обмануть суд в Петербурге. Не вышло

Петербургский суд оштрафовал автовладельца за тонировку с невероятной историей

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Кировский районный суд привлёк к административной ответственности Никиту Смирнова за неповиновение сотруднику полиции, который распорядился содрать тонировку со стекол машины.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 12 октября, в начале июля «Вольво» Смирнова в Красногвардейском районе остановил инспектор ДПС Гуров и потребовал снять тонировочную плёнку, которая пропускала недостаточно света. В начале октября петербуржца на улице Маршала Говорова остановил инспектор ДПС Мальченко, который увидел, что тонировка всё ещё на месте.

Смирнов вину не признал и объяснил, что сразу же исполнил требование полицейского в ООО «Свистач», а 15 августа вновь затонировал передние боковые стекла там же. К сожалению, автовладелец смог предоставить суду только заказ-наряд. Акты выполненных работ и чеки Смирнов не нашёл.

Суд признал довод несостоятельным, направленным на избежание ответственности за содеянное, и оштрафовал Смирнова на 4 000 рублей.

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Комментарии (1)

Mikle776
не очень понял логику... получается, что если у меня перегорела лампочка, инспектор ДПС остановил, но штрафовать не стал, но потребовал заменить лампочку. Я по каким то причинам ее не смог заменить, то мне грозит ответственность за неподчинение законному требованию полицейскому?
А если все же САМ заменил, но она оказалась плохого качества и через час другой перегорела и меня остановила ДПС... Каких то доказательств того, что я лампу менял - нет! Значит не подчинился законному требованию полиции! интересное кино...
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