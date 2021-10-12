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По Невскому поехали троллейбусы. Но почему они вставали на 1,5 часа — тайна

На Невском проспекте возобновилось троллейбусное движение

«Горэлектротранс» сообщает, что троллейбусное движение по Невскому проспекту возобновлено в 9:57.

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Одновременно с восстановлением движения «Фонтанка» получила комментарий от «Ленэнерго». В компании сообщили, что специалисты «Россетей Ленэнерго» проверили наличие повреждений на линии электропередачи 6 кВ в Центральном районе Петербурга. И никаких повреждений на сетях компании не нашли.

«Электроснабжение распределительного пункта ГУП «Горэлектротранс» с 10:04 осуществляется в полном объеме», — уточнили в пресс-службе.

Как писала «Фонтанка», в 8:30 троллейбусы встали на Невском и Суворовском проспектах. По сообщениям «Горэлектротранса», весь электротранспорт шел по маршрутам, не заезжая на указанные магистрали. Причина остановки — отключение электроэнергии.

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Комментарии (3)

Maik5
По ящику показывали, что у Восстания транспорт стал и пробки.
Из-за обрыва контактной сети, а эти ничего не знают...
Брехня.
f0ntan
Если ток в проводах был, значит был обрыв троллейбусной сети негабаритным транспортом. Тогда повреждение обрыва контактной сети устраняют службы уже самого Горэлектротранса, а не Ленэнерго
markA
Ну кто ж вам правду-то скажет? Давать комментарии уже после того как острая ситуация прошла - это обычное дело для наших чиновников. Ну, и сказать на чёрное белое, мол, чего вы придумываете - все работает..
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