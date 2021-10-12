По Невскому поехали троллейбусы. Но почему они вставали на 1,5 часа — тайна

Одновременно с восстановлением движения «Фонтанка» получила комментарий от «Ленэнерго». В компании сообщили, что специалисты «Россетей Ленэнерго» проверили наличие повреждений на линии электропередачи 6 кВ в Центральном районе Петербурга. И никаких повреждений на сетях компании не нашли.



«Электроснабжение распределительного пункта ГУП «Горэлектротранс» с 10:04 осуществляется в полном объеме», — уточнили в пресс-службе.



Как писала «Фонтанка», в 8:30 троллейбусы встали на Невском и Суворовском проспектах. По сообщениям «Горэлектротранса», весь электротранспорт шел по маршрутам, не заезжая на указанные магистрали. Причина остановки — отключение электроэнергии.

