Президент Филиппин пообещал прививать сомневающихся во сне

Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил с идеей прививать во сне тех, кто продолжает сомневаться в вакцинации от COVID-19.



«Я знаю многих людей, которые все ещё сомневаются. Это проблема, те люди, которые не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдём их в ваших барангаях (кварталах. — Прим. ред.). Войдём к ним домой и привьём их, пока они спят, и всё», — цитирует Дутерте 12 октября издание Inquirer.



«Давайте вакцинировать их по ночам», — призвал филиппинский лидер. Тем же, кто уже привит от коронавируса, он рекомендовал носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не распространять инфекцию.

