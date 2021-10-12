Президент Филиппин пообещал прививать сомневающихся во сне

Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил с идеей прививать во сне тех, кто продолжает сомневаться в вакцинации от COVID-19.
«Я знаю многих людей, которые все ещё сомневаются. Это проблема, те люди, которые не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдём их в ваших барангаях (кварталах. — Прим. ред.). Войдём к ним домой и привьём их, пока они спят, и всё», — цитирует Дутерте 12 октября издание Inquirer.
«Давайте вакцинировать их по ночам», — призвал филиппинский лидер. Тем же, кто уже привит от коронавируса, он рекомендовал носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не распространять инфекцию.
Филиппины, несмотря на все усилия властей, отстают по уровню вакцинации от соседей по АСЕАН. Согласно данным минздрава страны, две дозы получили уже более 23 миллионов жителей, или около