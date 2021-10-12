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Умер бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин

Ему было 64 года.

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Скончался первый официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Об этом 12 октября сообщается на сайте ведомства.

Ему было 64 года. Причины смерти не уточняются.

С 2007 по 2011 год Маркин занимал пост руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ. А с 2011 года был пресс-секретарем СК как уже самостоятельного ведомства. Он покинул эту должность в 2016 году и стал первым заместителем гендиректора ПАО «РусГидро».

«Это тяжелая утрата для всех нас. Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела», — говорится на сайте Следственного комитета.

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Комментарии (7)

Swebaka
Ну почему в заголовке нельзя написать "первый"? Зачем там слово "бывший"?
Очень жаль, хороший дядька был...(
07A
Напоминаю, налоги он платил с 1986 года, на пенсию мог выйти приблизительно с 2019 года, пенсионный возраст-65 лет у большинства комментаторов "Фонтанки".
dimitron111
напомните, какой пенсионный возраст, сколько лет он платил налоги и сколько лет он получал пенсию???
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