Умер бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин

Скончался первый официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Об этом 12 октября сообщается на сайте ведомства.



Ему было 64 года. Причины смерти не уточняются.

С 2007 по 2011 год Маркин занимал пост руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ. А с 2011 года был пресс-секретарем СК как уже самостоятельного ведомства. Он покинул эту должность в 2016 году и стал первым заместителем гендиректора ПАО «РусГидро».



«Это тяжелая утрата для всех нас. Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела», — говорится на сайте Следственного комитета.

