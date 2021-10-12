Грузовик с рыбой на 3 млн рублей потерялся по пути из Петербурга в Краснодарский край

Полиция Пушкинского района ищет «Форд Карго» с прицепом и грузом на 3 млн рублей.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 октября, в полицию района накануне около семи вечера обратился представитель петербургской логистической компании с сообщением о краже груза. По предварительной информации, он заявил, что 56-летний мужчина забрал 6 октября на складе на Московском шоссе 19,5 тонны замороженной рыбы стоимостью 3,2 млн рублей. Груз поместили в прицеп автомобиля «Форд Карго». Он должен был к началу этой недели прибыть из Петербурга в Краснодарский край. Но вовремя грузовик на место не прибыл, а связь с водителем пропала.
По заявлению проводится проверка.