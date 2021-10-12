FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
71.64р82.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Грузовик с рыбой на 3 млн рублей потерялся по пути из Петербурга в Краснодарский край

Грузовик с 19,5 тонны рыбы пропал по пути из Петербурга в Апшеронск

0
Печать

Полиция Пушкинского района ищет «Форд Карго» с прицепом и грузом на 3 млн рублей.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 октября, в полицию района накануне около семи вечера обратился представитель петербургской логистической компании с сообщением о краже груза. По предварительной информации, он заявил, что 56-летний мужчина забрал 6 октября на складе на Московском шоссе 19,5 тонны замороженной рыбы стоимостью 3,2 млн рублей. Груз поместили в прицеп автомобиля «Форд Карго». Он должен был к началу этой недели прибыть из Петербурга в Краснодарский край. Но вовремя грузовик на место не прибыл, а связь с водителем пропала.

По заявлению проводится проверка.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний