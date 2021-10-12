Пятеро на одного. У станции метро «Спортивная» задержали ночного стрелка и его товарищей

Разбираться в уличном конфликте со стрельбой придется сотрудникам полиции Васильевского острова.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 октября, накануне около трех ночи в полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе у дома 31 по Кадетской линии Васильевского острова. Прибывший через три минуты наряд задержал у станции метро «Спортивная» шестерых мужчин в возрасте от 26 до 36 лет, в том числе двух братьев.



Всех доставили в ближайший отдел полиции, где в отношении мужчин составили протоколы о «мелком хулиганстве».

