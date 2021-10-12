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Пятеро на одного. У станции метро «Спортивная» задержали ночного стрелка и его товарищей

Шесть человек задержали на Кадетской линии после заявления о стрельбе

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Разбираться в уличном конфликте со стрельбой придется сотрудникам полиции Васильевского острова.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 октября, накануне около трех ночи в полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе у дома 31 по Кадетской линии Васильевского острова. Прибывший через три минуты наряд задержал у станции метро «Спортивная» шестерых мужчин в возрасте от 26 до 36 лет, в том числе двух братьев.

Всех доставили в ближайший отдел полиции, где в отношении мужчин составили протоколы о «мелком хулиганстве».

Полицейские выяснили, что в конфликте силы были неравны. Один из мужчин в компании четырех друзей решил поучить жизни 31-летнего случайно встреченного петербуржца. Он четыре раза для устрашения выстрелил в асфальт из травматического пистолета. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Помимо травматического пистолета, у мужчин изъяли кастет.

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Комментарии (8)

А13579
И как обычно, "преступность не имеет национальности"?
usuder
Не надо было сокращать полицию. Всех ветеранов уволили.
Семён Лобкотрясов
При полном отсутствии пеших патрулей полиции на улицах города это вполне нормальное явление. Приезжайте, посмотрите, что твориться на перекрестке Искровского и Крыленко. Мы здесь вообще не выходим на улицу без средств самообороны, в этом районе это безумие.
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