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В лесах под Ярославлем нашли «наркозавод», который ежемесячно производил до 100 кг веществ

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В Переславском районе Ярославской области полицейские обнаружили подпольную нарколабораторию. Постройка находилась в лесу и была тщательно замаскирована, но скрыться от закона ее владельцам не удалось.

Как сообщает 12 октября «МВД Медиа», ежемесячно «наркозавод» производил до 100 кг запрещенных веществ. В помещении была обнаружена крупная партия уже изготовленных наркотиков. Их должны были распределить по тайникам.

Подозреваемые задержаны, ими оказались двое 24-летних мужчин. Суд отправил их под стражу.

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