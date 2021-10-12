В лесах под Ярославлем нашли «наркозавод», который ежемесячно производил до 100 кг веществ

В Переславском районе Ярославской области полицейские обнаружили подпольную нарколабораторию. Постройка находилась в лесу и была тщательно замаскирована, но скрыться от закона ее владельцам не удалось.



Как сообщает 12 октября «МВД Медиа», ежемесячно «наркозавод» производил до 100 кг запрещенных веществ. В помещении была обнаружена крупная партия уже изготовленных наркотиков. Их должны были распределить по тайникам.



Подозреваемые задержаны, ими оказались двое 24-летних мужчин. Суд отправил их под стражу.

