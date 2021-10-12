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Трое россиян отправились за ягодами и не вернулись. Их тела нашли в заливе

В Иркутской области нашли тела трех пропавших мужчин

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Тела троих жителей Иркутской области обнаружили в заливе Тангуй Братского водохранилища. Об этом 12 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

По данным спасателей, погибшими оказались житель Братска и двое жителей поселка Барчим. Мужчины без спасательных жилетов отправились на лодке на остров за ягодой. Их тела 10 октября нашли в воде местные жители.

Вероятно, одной из причин гибели стал сильный ветер на Братском водохранилище. Максимальная скорость порывов может достигать 28 м/с, а высота волны иногда превышает три метра.

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