Трое россиян отправились за ягодами и не вернулись. Их тела нашли в заливе

Тела троих жителей Иркутской области обнаружили в заливе Тангуй Братского водохранилища. Об этом 12 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.



По данным спасателей, погибшими оказались житель Братска и двое жителей поселка Барчим. Мужчины без спасательных жилетов отправились на лодке на остров за ягодой. Их тела 10 октября нашли в воде местные жители.



Вероятно, одной из причин гибели стал сильный ветер на Братском водохранилище. Максимальная скорость порывов может достигать 28 м/с, а высота волны иногда превышает три метра.

