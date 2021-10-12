Росгвардия предложила ужесточить правила выдачи разрешения на оружие

В России могут ужесточить правила проверки граждан при выдаче лицензии на приобретение оружия. Соответствующий законопроект подготовила Росгвардия, сообщает 12 октября ТАСС.



Согласно документу, разрешение не смогут получить граждане, в отношении которых МВД или ФСБ после проверки вынесет заключение «о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности».



Кроме того, законопроект предусматривает возможность аннулирования ранее выданных заключений. Как уточняет РИА Новости, в документе не сказано, будут ли подвергаться дополнительной проверке все претенденты на разрешение на оружие или такие процедуры будут выборочными.

