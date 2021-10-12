Росгвардия предложила ужесточить правила выдачи разрешения на оружие

В России могут ужесточить правила проверки граждан при выдаче лицензии на приобретение оружия. Соответствующий законопроект подготовила Росгвардия, сообщает 12 октября ТАСС.
Согласно документу, разрешение не смогут получить граждане, в отношении которых МВД или ФСБ после проверки вынесет заключение «о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности».
Кроме того, законопроект предусматривает возможность аннулирования ранее выданных заключений. Как уточняет РИА Новости, в документе не сказано, будут ли подвергаться дополнительной проверке все претенденты на разрешение на оружие или такие процедуры будут выборочными.
Отмечается, что инициатива направлена на то, чтобы предотвратить попадание оружия «в руки членов организованных преступных групп, в том числе экстремистов и террористов, а также в руки тех, кто намерен использовать его в преступных целях».
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому были расширены основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Кроме того, теперь покупать оружие можно только гражданам старше 21 года.