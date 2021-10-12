FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +9
71.64р82.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Каршеринг «прилег» на крышу на Суздальском шоссе

1
Печать

На севере Петербурга произошло ДТП с «перевертышем». Лежащий на крыше каршеринговый автомобиль ночью 12 октября наблюдали очевидцы и спасатели.

По данным петербуржцев, авария случилась на Суздальском шоссе, недалеко от дороги в Каменку. Подробности того, почему машина оказалась в необычном для себя состоянии, не приводятся. На опубликованных в Сети кадрах видно, что на место прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь.

«Сервис уже в курсе об этой ужасной ситуации. В данный момент разбираемся в случившемся», — заявили в пресс-службе «Делимобиля».

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266332455
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делат.ь- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний