Каршеринг «прилег» на крышу на Суздальском шоссе

На севере Петербурга произошло ДТП с «перевертышем». Лежащий на крыше каршеринговый автомобиль ночью 12 октября наблюдали очевидцы и спасатели.
По данным петербуржцев, авария случилась на Суздальском шоссе, недалеко от дороги в Каменку. Подробности того, почему машина оказалась в необычном для себя состоянии, не приводятся. На опубликованных в Сети кадрах видно, что на место прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь.
«Сервис уже в курсе об этой ужасной ситуации. В данный момент разбираемся в случившемся», — заявили в пресс-службе «Делимобиля».