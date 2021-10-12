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Последние солнечные дни. Петербуржцам во вторник обещают ясный, но прохладный день

В Петербурге будет солнечно, дождей не ожидается

Золотая осень в Петербурге пока радует горожан солнцем, но скоро оно скроется за тучами. Дождя во вторник не будет, зонтики придется доставать уже завтра.

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По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 октября температура воздуха в городе на Неве составит 10–12 градусов. Существенных осадков не ожидается, ветер южный, юго-восточный умеренный.

Небольшой дождь ожидается в Петербурге в среду, воздух прогреется до 4–6 градусов. Это же подтверждает и «Яндекс». По информации сервиса, с пятницы, 15 октября, горожан ждут пасмурные дни.

Ранее специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Петербурге погоду все еще определяет антициклон.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момен.т приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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