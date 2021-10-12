Последние солнечные дни. Петербуржцам во вторник обещают ясный, но прохладный день

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 октября температура воздуха в городе на Неве составит 10–12 градусов. Существенных осадков не ожидается, ветер южный, юго-восточный умеренный.



Небольшой дождь ожидается в Петербурге в среду, воздух прогреется до 4–6 градусов. Это же подтверждает и «Яндекс». По информации сервиса, с пятницы, 15 октября, горожан ждут пасмурные дни.



Ранее специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Петербурге погоду все еще определяет антициклон.

