С Украиной об Украине разговаривать не будут. Неслучайная статья Медведева о Зеленском

Фото: kremlin.ru/president.gov.ua Поделиться Поделиться







- Тональность статьи Дмитрия Медведева на что указывает с точки зрения дипломатии? В сентябре же Песков говорил, что Путин был готов встречаться с Зеленским. - С Зеленским Россия садиться за стол переговоров не намерена. Россия собирается ожидать новое руководство Украины, которое будет реалистически настроено. Вы правильно сказали, что написано это в очень жёсткой тональности. В том числе там "Крымская платформа" названа "дебильной". Это дополнительно показывает, что нынешнюю украинскую власть не принимают за полноценного партнёра в переговорах, тем более по таким вопросам, как статус Донбасса и будущего урегулирования в рамках Минских соглашений. Я думаю, что статья появилась в этот период не случайно, а именно в контексте той внутриполитической ситуации, которая сегодня сложилась в Украине. И в контексте визита в Россию Виктории Нуланд.

Фото: Александр Гущин/фото из личного архива Поделиться Поделиться







- Можно это перевести как ответ: на стрелку не поедем, потому что это не авторитеты? - Нет. Конечно, бизнес и политика связаны. Но это упрощение. Все же это международная политика. Воспринимать даже жёсткие высказывания столь высокопоставленного лица нужно именно с политической точки зрения. Прежде всего, в контексте отношений США и России. Эта статья – сигнал о том, что принципиальные вопросы с украинской властью решать не будут. В этом смысле да, Киев как бы в другой, низшей лиге. Вопросы предлагают решать именно американской стороне, то есть за всеми жесткими словами видна тенденция на выжидание и, с другой стороны, на прагматизацию отношений с Западом как бы поверх украинского вопроса. Медведев даёт месседж, что решать вопросы будут только с теми, кто их реально может решать. Украинская власть исключается из этого процесса. - Подходя к прямому вопросу "почему сейчас", вы назвали имя заместителя госсекретаря США, которая прибыла в Москву. Переговоры по Украине Москва будет вести не с Украиной?

- С Вашингтоном. И Москва будет не против, если в Киеве будет другое руководство. И американцы тоже имеют вопросы к Зеленскому. По контролю над судами и так далее. В этой ситуации положение Зеленского оказывается сложным, при том, что украинская элита оценивать положительно его действия по монополизации не может. Украинская власть в течение всего постсоветского периода строилась на целой системе неформальных взаимодействий. Можно называть корни этой традиции "кучмовско-олигархической системой". Сложилась целая система неформальных взаимодействий внутри элиты. Зеленский сейчас активно ломает эту традицию. Он стремится быть царём горы и на центральном уровне, и по отношению к элитам. При этом Россия всем показывает, что не будет с ним общаться, что он нарушает базовые положения собственной предвыборной кампании с его обещаниями мира и обещаниями по итогам встречи в Нормандском формате в Париже в 2019 года. И тут визит Нуланд. С ней украинский вопрос, конечно же, будет обсуждаться. Москва дает понять, что с этой властью в Киеве разговаривать на высоком уровне не будет.

- То есть вместо "хамства" мы получили многовекторный геополитический месседж? - Да. И даже внутри России эта статья действует на "патриотизм", демонстрирует не просто позицию России, а активность самого Медведева. Он пишет статью про Украину после президента Владимира Путина, заметьте. Не так давно же про Украину программную статью написал президент Владимир Путин. - Если попытаться разглядеть Медведева в "статье Медведева". Ведь посыл можно прочитать и так - "новой войны сейчас не будет". Что несколько расходится с риторикой, которую мы слышали из Кремля совсем недавно. Можно вспомнить того же весеннего Козака. Медведев пытается обособиться от "партии войны"? - Мы же знаем, что Медведев один из фронтменов и лидеров системных либералов, сторонников более тесных отношений с Западом. Понятно, что есть разные мнения. Он действительно не пишет, что будет если Украина начнёт военную операцию. Если Украина пойдёт на войсковую операцию, это вовсе не исключает позиции готовности силовым методом сильно ответить. Ответить в дом духе, о котором говорил не только Козак, но и сам Путин. Базовая позиция - всё равно позиция Путина. У Медведева же задача была показать, что Россия готова подождать, и готова говорить только с американцами. Но гарантий изменений вслед за тезисом, что говорить будем, когда изменится власть, ведь нет никаких. Тут же возникает вопрос, а может ли вообще украинская власть меняться. Вообще она способна меняться? Она способна родить что-то другое. И этот вопрос ставится очень серьёзно.

- Поэтому вопрос Донбасса не педалируется в статье Медведева? - Потому что базовая российская установка остаётся. Всем понятно, что в случае эскалации действий Украины будет ответ. Помощь непризнанным республикам будет. Для украинской власти это будет катастрофа. Если они потеряют даже пару-тройку городов в ходе гипотетического нового конфликта, это вызовет политический кризис в стране. Именно поэтому я все же скептически отношусь к возможности серьёзной, масштабной эскалации со стороны Киева при этом локальные провокации возможны. Опять же это посыл американцам: нужно внимательнее присмотреться к своим киевским подопечным и решать вопрос с Москвой тет-а-тет. - Вам, как человеку, который давно и профессионально занят анализом межгосударственных отношений, не грустно от того, что язык этого общения стал уличным, что лексически дипломатия опустилась до уровня подворотни? - (Вздыхает) Мне архетипически ближе классические примеры дипломатии. То, что было раньше. Даже если мы посмотрим на СССР, на те же 70-е годы, когда у нас был "Мистер нет", как называли Громыко, вербально практики были совершенно иными. К сожалению, это процесс общемировой. Он связан с упрощением, диджитализацией, виртуализацией процессов. Дипломатия перестаёт быть сугубо элитным процессом. Растет ее медийная составляющая. С точки зрения восприятия, это, конечно, не очень приятно. Но это глобальный процесс, правда, в разных странах это выражается по-разному.

Николай Нелюбин, 47news