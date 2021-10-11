Минобороны показало, как ракетный комплекс С-400 «Триумф» «уничтожает» авиацию в Ленобласти

В Ленинградской области боевые расчеты С-400 «Триумф» военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО уничтожили гиперзвуковые крылатые ракеты и авиацию условного противника.
Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа 11 октября, в программу тренировок вошли налеты на зенитную ракетную систему сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и гиперзвуковых целей.
Пресс-служба Западного военного округа
Помимо этого, военнослужащие отработали перевод пусковых установок из боевого положения в походное, а также маршем отправились на новую учебную позицию.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. К ним относятся и гиперзвуковые, на дальности до 400 километров, высоте до 30 километров и скорости полета не более 4,8 километров в секунду.