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Минобороны показало, как ракетный комплекс С-400 «Триумф» «уничтожает» авиацию в Ленобласти

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В Ленинградской области боевые расчеты С-400 «Триумф» военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО уничтожили гиперзвуковые крылатые ракеты и авиацию условного противника.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа 11 октября, в программу тренировок вошли налеты на зенитную ракетную систему сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и гиперзвуковых целей.

Пресс-служба Западного военного округа

Помимо этого, военнослужащие отработали перевод пусковых установок из боевого положения в походное, а также маршем отправились на новую учебную позицию.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. К ним относятся и гиперзвуковые, на дальности до 400 километров, высоте до 30 километров и скорости полета не более 4,8 километров в секунду.

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Комментарии (4)

Редиска Здесь
Пульт управления выглядит так, будто его еще в 80-е годы сделали. Хотя может так оно и есть.
VVM1962
у нас в стране все условно.
simak
Вы говорите что делать? Нажимайте.. Внимание: Пуск!
Супер. Жалко про "кто бросил валенок на пульт" в запись не попало
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