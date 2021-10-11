FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
71.64р82.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Компания Walmart начнет продавать товары по мотивам известных сериалов Netflix. Среди них — «Игра в кальмара» и «Ведьмак»

Компания Walmart начнет продавать товары, связанные с популярными сериалами Netflix

0
Печать

Американская компания Walmart запустит цифровую витрину по продаже продукции, созданной по мотивам знаменитых программ и сериалов Netflix. Фирма уже заключила соответствующее соглашение со стриминговым сервисом.

Как сообщил The Wall Street Journal 11 октября, на сайте онлайн-магазина товары будут представлены на отдельной вкладке Netflix Hub. В течение следующих нескольких месяцев фанатам станут доступны предметы одежды, наклейки, игрушки и другие товары.

В числе сериалов упоминаются «Очень странные дела», «Ведьмак» и «Игра в кальмара». Некоторые предметы в стиле первых двух многосерийных телефильмов уже присутствуют на веб-странице.

Netflix — крупнейший в мире потоковый сервис с более чем 200 миллионами подписчиков по всему миру. Однако Netflix сталкивается с растущей конкуренцией со стороны других компаний, в том числе The Walt Disney Company и Amazon.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний