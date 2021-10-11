Компания Walmart начнет продавать товары по мотивам известных сериалов Netflix. Среди них — «Игра в кальмара» и «Ведьмак»

Американская компания Walmart запустит цифровую витрину по продаже продукции, созданной по мотивам знаменитых программ и сериалов Netflix. Фирма уже заключила соответствующее соглашение со стриминговым сервисом.



Как сообщил The Wall Street Journal 11 октября, на сайте онлайн-магазина товары будут представлены на отдельной вкладке Netflix Hub. В течение следующих нескольких месяцев фанатам станут доступны предметы одежды, наклейки, игрушки и другие товары.



В числе сериалов упоминаются «Очень странные дела», «Ведьмак» и «Игра в кальмара». Некоторые предметы в стиле первых двух многосерийных телефильмов уже присутствуют на веб-странице.

