FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
71.64р82.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Карпин назвал состав сборной России на игру со Словенией. Сутормин — капитан

Два зенитовца выйдут в основе сборной России на матч со Словенией

0
Печать

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал состав на матч квалификационного раунда чемпионата мира-2022 против Словении. Игра 8-го тура группы H пройдёт 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт».

С первых минут на поле появятся: Сафонов (вратарь), Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин (капитан), Баринов, Кузяев, Фомин, Миранчук, Бакаев, Смолов.

На текущий момент Словения занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России находится на второй строчке, у команды Карпина 16 очков. Столько же баллов у Хорватии, которая возглавляет группу. При этом хорваты опережают Россию по дополнительным показателям.

Начало матча Словения — Россия в 21:45 по московскому времени.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний