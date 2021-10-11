Карпин назвал состав сборной России на игру со Словенией. Сутормин — капитан

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал состав на матч квалификационного раунда чемпионата мира-2022 против Словении. Игра 8-го тура группы H пройдёт 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт».
С первых минут на поле появятся: Сафонов (вратарь), Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин (капитан), Баринов, Кузяев, Фомин, Миранчук, Бакаев, Смолов.
На текущий момент Словения занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России находится на второй строчке, у команды Карпина 16 очков. Столько же баллов у Хорватии, которая возглавляет группу. При этом хорваты опережают Россию по дополнительным показателям.
Начало матча Словения — Россия в 21:45 по московскому времени.