Экс-чемпиона UFC задержали по подозрению в избиении жены

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе американец Чак Лиделл задержан по подозрению в домашнем насилии. Об этом 11 октября сообщает TMZ.



По данным издания, мужчину задержали утром у него дома в Лос-Анджелесе. Полицию вызвала его жена после конфликта с супругом, который якобы перерос в драку. Спортсмена заключили под стражу и просят залог в 20 тысяч долларов за выход на свободу.



Отметим, 24 сентября по аналогичному обвинению задержали другого экс-чемпиона UFC, Джона Джонса.



Чак Лиделл выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) c 1998-го по 2010 год, включен в Зал славы UFC. Провел 30 боев, одержал в них 21 победу и потерпел 9 поражений.

