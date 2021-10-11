В Ленобласти столкнулись легковушка и грузовик. Пострадавшего вытаскивали спасатели

В деревне Пустынка в Ленобласти 11 октября столкнулись Audi и грузовик Mercedes. Обе машины серьезно пострадали, а водителя легковушки доставали с помощью спасателей.
Фото с места аварии опубликовала региональная аварийно-спасательная служба. Отряд из Тосно деблокировал пострадавшего — видимо, его придавило после столкновения — и передал медикам.
Какие именно травмы получил водитель Audi, не уточняется. Передние части обоих автомобилей буквально разворотило — судя по всему, удар был весьма сильным.