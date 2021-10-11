«Неожиданно — мать семейства». В Италии задержали россиянку, подозреваемую в кибермошенничестве

В Италии задержали гражданку РФ, которую подозревают в кибермошенничестве. Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Генуе.



«На данный момент она подписала письменный отказ от общения с какими-либо официальными представителями. Тем не менее мы выясняем все обстоятельства дела», — рассказала генконсул Мария Ведринская.



Ранее о задержании сообщило агентство ANSA, уточнив, что 40-летняя россиянка «неожиданно оказалась матерью семейства» — по предварительным данным, у нее двое несовершеннолетних детей. Полиция считает, что она может состоять в преступной организации, которая занимается кибермошенничеством и отмыванием денег.

