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«Неожиданно — мать семейства». В Италии задержали россиянку, подозреваемую в кибермошенничестве

В Италии задержали россиянку по подозрению в кибермошенничестве

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В Италии задержали гражданку РФ, которую подозревают в кибермошенничестве. Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Генуе.

«На данный момент она подписала письменный отказ от общения с какими-либо официальными представителями. Тем не менее мы выясняем все обстоятельства дела», — рассказала генконсул Мария Ведринская.

Ранее о задержании сообщило агентство ANSA, уточнив, что 40-летняя россиянка «неожиданно оказалась матерью семейства» — по предварительным данным, у нее двое несовершеннолетних детей. Полиция считает, что она может состоять в преступной организации, которая занимается кибермошенничеством и отмыванием денег.

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