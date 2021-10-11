Кадастровую стоимость Ленобласти пересчитали. Сколько теперь платить за жильё

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом провёл кадастровую оценку объектов недвижимости. До 20 октября любой несогласный с данными, появившимися на сайте ГБУ «Ленкадоценка», может прислать свои замечания в ведомство.

47news неоднократно рассказывал, с каким трудом ведётся эта работа в Ленобласти. Отметим: пока подготовлен отчёт о зданиях, помещениях, сооружениях, объектах незавершённого строительства и машиноместах. Информация о земельных участках должна появиться позднее.

В официальных документах сказано, что переоценку прошли 100% объектов недвижимости в Ленинградской области — 2 млн 24 тысячи 665 единиц. Чуть более половины из них, 1 млн 50 тысяч 116 единиц — это помещения, ещё 879 тысяч 116 — здания. Машино-мест всего 300 штук.

При проведении работ учитывалось, в какой зоне находится исследуемый объект. Одним из основных критериев при определении зон стала рыночная цена на квартиры. Как несложно догадаться, самая дорогая недвижимость — в населённых пунктах, находящихся поблизости от Санкт-Петербурга. Есть и «зона пониженного спроса» — это если объект расположен вне границ населённого пункта, но удалён от него на 1 км или менее; если дальше — это «зона низкого спроса».

В число характеристик также включен материал, из которого сделан дом, в каком году он построен, на каком этаже находится квартира. К примеру, за основу взят тезис, что квартиры на первом этаже — дешевле, как и в тех домах, где основной тип конструкции — дерево. За средний тип жилья приняли дома 1961–2000 годов постройки. Те, что возведены начиная 2000 года, считаются по качеству лучше них, а те, что до 1960-го — хуже. Правда, дореволюционные здания приравняли по качеству к хорошим, мотивируя тем, что в них регулярно делается ремонт. В случае отсутствия информации на этот счёт используются средние вводные: кирпичный дом, второй этаж, 1985 год ввода в эксплуатацию.

Все крупные населённые пункты Ленобласти поделили на ценовые зоны, внутри них установлены удельные показатели средних рыночных цен в расчете на единицу площади. Соответственно, от этих цифр и идёт расчёт кадастровой стоимости жилья.

К примеру, город Всеволожск поделен на три части: северную — 90–108 тысяч за квадрат; основную (за исключением Щеглово) — 72–90 тысяч за квадрат; Щеглово — менее 72 тысяч за квадратный метр.



Из новых вводных можно узнать, где жильё стоит дороже, чем кажется обывателю. Так, центр Выборга — «золотой» даже по меркам центра Санкт-Петербурга — стоимость метра здесь прописана от 72 до 170 тысяч рублей. Всё, что вокруг — это уже от 63 до 72 тысяч. Кварталы, до которых не дойдёшь от Красной площади пешком, стоят дешевле 60 тысяч за квадратный метр.



В столице Ленобласти всё гораздо скромнее. То ли потому, что центр Гатчины какой-то деревянный, то ли из-за неухоженности в целом, но метр здесь варьируется от 81 до 112 тысяч рублей. Всё, что вокруг — от 63 до 81 тысячи за квадрат, а всё, что дальше Дворцового и Приоратского парков — уже от 24 до 63 тысяч.



Не совсем привычная точка отсчёта оценки квартир в Кировске. Дороже всего обходится недвижимость, прилегающая к пятачку, выходящему на набережную реки Невы — от 75 до 81 тысячи рублей. От него полукругом идут две полусферы — чуть дальше от Невы (69–75 тысяч рублей) и совсем далеко (от 63 до 69 тысяч рублей).



Предсказуемо, что самая высокая кадастровая стоимость получится на территории новостроек — в Кудрово и Мурино. Ещё пару лет назад это были сельские населённые пункты, а лет десять-пятнадцать назад на их месте вообще были совхозные поля. С тех пор в Ленобласти не проводилось переоценки кадастровой стоимости недвижимости, так что новосёлы практически не платят в бюджет налог на имущество. Государственная цена на приличную квартиру здесь составляла пару десятков тысяч рублей, так что многие должны уплатить в казну 10–15 рублей. И это в год. Теперь же дело пойдёт по-другому, в квитанциях будут фигурировать тысячи, а кадастровая стоимость — исчисляться в миллионах.

Кстати, дурную штуку в этом случае сыграл повышенный спрос на недвижимость, ведь он повлёк за собой и повышение рыночной стоимости.

Если брать Кудрово, выше всего, конечно, стоимость недвижимости, расположенной рядом с «Мегой» и левее от неё — 129–138 тысяч рублей за квадратный метр. В центральной и северо-западной части Кудрово цены чуть скромнее — от 120 до 129 тысяч рублей, а в северо-восточной — от 108 до 120 тысяч рублей.

В Мурино дороже всего квартиры, расположенные в так называемом Западном Мурино, напротив автобусного вокзала — цены здесь варьируются от 123 до 142 тысяч рублей за метр. Восточное Мурино и Лаврики — от 96 до 123 тысяч. Есть ещё и третья зона — юго-восточная часть Мурино, здесь цены от 69 до 96 тысяч рублей.



Самые низкие оказались в Пикалёво и Подпорожье. Эти города решили поделить всего на две зоны — «центр» и «всё, что не центр». Разброс здесь символический: от 9 до 27 тысяч рублей за метр и от 27 до 36 тысяч. Чуть подороже жильё в Сланцах. Здесь за метр придётся отдать от 28 до 44 тысяч рублей.



Понятно, что окончательную сумму налога рассчитывает ФНС, и при этом учитываются многие параметры. Например, срок владения недвижимостью, доля. Актуальная же ставка налога на имущество составляет 0,1%.

В реестре пока зарегистрировано 18 жалоб, большинство — из Выборгского района. Граждане в основном жалуются на резкий рост кадастровой стоимости недвижимости — как жилой, так и коммерческой. Причём, у некоторых госцена подскочила в 20–30 раз с момента предыдущей оценки, хотя с тех пор единственное, что поменялось — это износ здания стал больше. Всем, кто не успеет подать жалобу — придётся смириться, и это для следующей переоценки.

Юлия Гильмшина, 47news

