Петербуржец, потерявший машину после предновогоднего шторма, взыскал с чиновников через суд более 200 тысяч рублей

Невский районный суд вынес решение по иску Григория Родионова к райадминистрации о возмещении ущерба и взыскании судебных расходов. Мужчина лишился машины после предновогоднего шторма в 2019 году. Порывы ветра оторвали от заброшенного здания кусок стены — ему было суждено уничтожить автомобиль.
Как сообщает 11 октября объединённая пресс-служба судов Петербурга, Родионов просил взыскать с ответчика 272 600 рублей, а также расходы на оплату госпошлины. Истец рассказал, что 19 декабря 2019 года, когда ветер ронял в городе всё что можно, он припарковал свой «Вольво» у дома 219а по проспекту Обуховской Обороны. Обрушившаяся кладка рухнула на легковую и нанесла ущерб в 279 800 рублей, пробив капот и оставив вмятины на крыльях.
Администрация Невского района сообщила, что указанное здание состоит на балансе города и законсервировано до принятия решения о передаче третьим лицам.
Экспертиза, назначенная судом, заключила, что стоимость восстановления автомобиля составляет 181 700 рублей при стоимости годных остатков 23 100 рублей.
Суд взыскал с администрации Невского района в пользу Родионова в счет возмещения ущерба 158 600 рублей, расходы на составление отчета об оценке — 11 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины — 3 420 рублей Также с ответчика взысканы расходы на экспертизу в размере 29 000 рублей.