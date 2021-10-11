Петербуржец, потерявший машину после предновогоднего шторма, взыскал с чиновников через суд более 200 тысяч рублей

Невский районный суд вынес решение по иску Григория Родионова к райадминистрации о возмещении ущерба и взыскании судебных расходов. Мужчина лишился машины после предновогоднего шторма в 2019 году. Порывы ветра оторвали от заброшенного здания кусок стены — ему было суждено уничтожить автомобиль.



Как сообщает 11 октября объединённая пресс-служба судов Петербурга, Родионов просил взыскать с ответчика 272 600 рублей, а также расходы на оплату госпошлины. Истец рассказал, что 19 декабря 2019 года, когда ветер ронял в городе всё что можно, он припарковал свой «Вольво» у дома 219а по проспекту Обуховской Обороны. Обрушившаяся кладка рухнула на легковую и нанесла ущерб в 279 800 рублей, пробив капот и оставив вмятины на крыльях.

