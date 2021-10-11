Lancet: В России из-за COVID-19 количество людей с депрессией увеличилось примерно на 30%

Международная группа учёных рассказала о росте случаев депрессии во всем мире из-за коронавируса.



«COVID-19 оказал влияние на распространенность серьезных депрессий и тревожных расстройств во всем мире в 2020 году», — об этом 11 октября сообщается в медицинском журнале The Lancet.

С января 2020 по первый месяц этого года в мире выявили на 26% больше регистрируемых случаев депрессий. Примерно такой же рост зафиксировали и при диагностировании тревожных расстройств.



От депрессий чаще всего страдали жители Южной Америки и Центральной Азии, а меньше всего — финны, австралийцы, японцы и новозеландцы.

