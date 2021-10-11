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Lancet: В России из-за COVID-19 количество людей с депрессией увеличилось примерно на 30%

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Международная группа учёных рассказала о росте случаев депрессии во всем мире из-за коронавируса.

«COVID-19 оказал влияние на распространенность серьезных депрессий и тревожных расстройств во всем мире в 2020 году», — об этом 11 октября сообщается в медицинском журнале The Lancet.

С января 2020 по первый месяц этого года в мире выявили на 26% больше регистрируемых случаев депрессий. Примерно такой же рост зафиксировали и при диагностировании тревожных расстройств.

От депрессий чаще всего страдали жители Южной Америки и Центральной Азии, а меньше всего — финны, австралийцы, японцы и новозеландцы.

Депрессивные расстройства выросли в России на 29,2–35%, а тревожность — на 28,8–32,3%. Это примерно соотносится с показателями таких стран, как Испания, Португалия, Франция и Великобритания.

На негативное состояние людей оказывали влияние локдауны, различные ограничения и спад экономики.

«Эта пандемия обострила необходимость систем психического здоровья в большинстве стран», — делают вывод ученые.

Ранее журнал Lancet рассказал об эффективности российской вакцины «Спутник V».

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Комментарии (1)

vader
Это правильно. Надо сначала запретить импорт овощей, потом бороться с ростом цен на них, но ни в коем случае не снимать запрет. Ну и так далее, сами можете продолжить...
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