Lancet: В России из-за COVID-19 количество людей с депрессией увеличилось примерно на 30%

Международная группа учёных рассказала о росте случаев депрессии во всем мире из-за коронавируса.
«COVID-19 оказал влияние на распространенность серьезных депрессий и тревожных расстройств во всем мире в 2020 году», — об этом 11 октября сообщается в медицинском журнале The Lancet.
С января 2020 по первый месяц этого года в мире выявили на 26% больше регистрируемых случаев депрессий. Примерно такой же рост зафиксировали и при диагностировании тревожных расстройств.
От депрессий чаще всего страдали жители Южной Америки и Центральной Азии, а меньше всего — финны, австралийцы, японцы и новозеландцы.
Депрессивные расстройства выросли в России на 29,2–35%, а тревожность — на 28,8–32,3%. Это примерно соотносится с показателями таких стран, как Испания, Португалия, Франция и Великобритания.
На негативное состояние людей оказывали влияние локдауны, различные ограничения и спад экономики.
«Эта пандемия обострила необходимость систем психического здоровья в большинстве стран», — делают вывод ученые.
Ранее журнал Lancet рассказал об эффективности российской вакцины «Спутник V».