Солнце русской поэзии избавили от пятен. Пушкина на площади Искусств отмывают от гуано уже четвертый раз за год

Профилактический уход за памятником провел реставратор Павел Голубков. Он промыл бронзовую поверхность от наслоений птичьего помета-гуано и нанес защитный слой специального воска.

Памятник Александру Пушкину на площади Искусств в Петербурге 11 сентября отмыли от птичьего помета, рассказала «Фонтанке» начальник отдела памятников и мемориальных досок музея городской скульптуры Екатерина Шишкина. Голуби облюбовали скульптуру из-за того, что горожане кормят птиц в непосредственной близости от памятника.

Шишкина отмечает, что для сохранности бронзы достаточно проводить профилактическую чистку не чаще одного раза в год, однако солнце русской поэзии пришлось отмывать уже четвертый раз за год. Последний — менее двух месяце назад.



«Очень быстро птицы, «живущие» на памятнике, загрязняют его пометом. Их гуано портит внешний вид скульптуры, его состав негативно влияет на состояние бронзы. Причина такого состояния не в том, что за памятником не производится уход, а в том, что непосредственно перед памятником происходит кормление птиц», – рассказала Шишкина.



Специалисты музея заметили, что после нескольких месяцев жесткого коронавирусного карантина, когда в сквере не подкармливали плиц, скульптура была практически чистая.



Голубиный помет — общая проблема для городских скульптур, констатируют музейщики. Страдают памятники-бюсты архитекторам в Манежном сквере, памятники Тарасу Шевченко на одноименной площади, Александру Попову на Каменноостровском проспекте, Барклаю-де-Толли и Кутузову на Казанской площади. В этих местах горожане активно проводят досуг и кормят пернатых.

