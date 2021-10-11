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Солнце русской поэзии избавили от пятен. Пушкина на площади Искусств отмывают от гуано уже четвертый раз за год

Памятник Пушкину на площади Искусств в Петербурге отмыли от птичьего помета

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Памятник Александру Пушкину на площади Искусств в Петербурге 11 сентября отмыли от птичьего помета, рассказала «Фонтанке» начальник отдела памятников и мемориальных досок музея городской скульптуры Екатерина Шишкина. Голуби облюбовали скульптуру из-за того, что горожане кормят птиц в непосредственной близости от памятника.

Профилактический уход за памятником провел реставратор Павел Голубков. Он промыл бронзовую поверхность от наслоений птичьего помета-гуано и нанес защитный слой специального воска.

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Шишкина отмечает, что для сохранности бронзы достаточно проводить профилактическую чистку не чаще одного раза в год, однако солнце русской поэзии пришлось отмывать уже четвертый раз за год. Последний — менее двух месяце назад.

«Очень быстро птицы, «живущие» на памятнике, загрязняют его пометом. Их гуано портит внешний вид скульптуры, его состав негативно влияет на состояние бронзы. Причина такого состояния не в том, что за памятником не производится уход, а в том, что непосредственно перед памятником происходит кормление птиц», – рассказала Шишкина.

Специалисты музея заметили, что после нескольких месяцев жесткого коронавирусного карантина, когда в сквере не подкармливали плиц, скульптура была практически чистая.

Голубиный помет — общая проблема для городских скульптур, констатируют музейщики. Страдают памятники-бюсты архитекторам в Манежном сквере, памятники Тарасу Шевченко на одноименной площади, Александру Попову на Каменноостровском проспекте, Барклаю-де-Толли и Кутузову на Казанской площади. В этих местах горожане активно проводят досуг и кормят пернатых.

Сотрудники музея просят горожан выбирать места для кормления птиц подальше от скульптур.

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Комментарии (1)

тов
Фонтанка в своей антирусскости превзошла себя. Очень захотелось опубликовать лицо главного русского поэта, вымазанное пометом - и, вуаля, готова "городская новость".

Пушкин и в помете лучше всех ваших поэтов-эмигрантов вместе взятых.
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